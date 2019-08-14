На Донеччині обстріляли три безпілотника ОБСЄ, один - знищений
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Недалеко від контрольованих урядом Гнутово і Талаківки і біля непідконтрольного Обозного Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала постріли зі стрілецької зброї, спрямовані на міні-безпілотні літальні апарати. Під Обозним міні-безпілотник був знищений, йдеться в опублікованому в середу щоденному звіті СММ, передає УНН.
Так, повідомляється, що місія, розташована приблизно в 2 км на північ від підконтрольного уряду Гнутового, під час польоту міні-БПЛА зафіксувала не менше 12 спалахів і велику кількість пострілів зі стрілецької зброї, які, за оцінками ОБСЄ, були націлені на БПЛА, що летів приблизно в 3,4 км на схід від позиції тих, хто стріляв — між позиціями Збройних сил України та позиціями збройних формувань.
Повідомляється, що Місія благополучно посадила БПЛА і покинула район.
Крім того, за інформацією зі звіту, СММ, розташована на східній околиці підконтрольної уряду Талаківки, під час польоту міні-БПЛА зафіксувала сім спалахів і декілька пострілів із стрілецької зброї, за оцінками ОБСЄ, націлених на БПЛА, який летів приблизно в 2 км на схід від позиції стрільців. Місія також повідомляє про благополучну посадку безпілотника.
У той же час, згідно зі звітом, виконуючи політ міні-БПЛА на північній околиці неконтрольованого урядом Обозного, СММ почула три постріли із стрілецької зброї, які за оцінками ОБСЄ, були націлені на безпілотник, що летів близько 3 км на північ від позиції тих, хто стріляв. СММ втратила контроль над БПЛА і не змогла його відновити, сказано в звіті.
Як повідомляв УНН, на минулому тижні ОБСЄ за добу зафіксувала 70 вибухів в Донецькій і 26 в Луганській областях.