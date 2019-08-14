В Донецкой области обстреляли три беспилотника ОБСЕ, один - уничтожен

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 августа. УНН. Недалеко от контролируемых правительством Гнутового и Талаковки и возле неподконтрольного Обозного Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала стрельбу из стрелкового оружия, направленню на мини-беспилотные летательные аппараты. Под Обозным мини-беспилотник был уничтожен, говорится в опубликованом в среду ежедневном отчете СММ, передаёт УНН.

Так, сообщается, что миссия, расположенная примерно в 2 км к северу от подконтрольного правительству Гнутового, во время полета мини-БПЛА зафиксировала не менее 12 вспышек и большое количество выстрелов из стрелкового оружия, которые, по оценкам ОБСЕ, были нацелены на БПЛА, летевший примерно в 3,4 км к востоку от позиции стрелявших — между позициями Вооруженных сил Украины и позициями вооруженных формирований.

Сообщается, что Миссия благополучно посадила БПЛА и покинула район.

Кроме того, по информации из отчета, СММ, расположенная на восточной окраине подконтрольной правительству Талаковки, во время полета мини-БПЛА зафиксировала семь вспышек и несколько выстрелов из стрелкового оружия, по оценкам ОБСЕ, нацеленных на БПЛА, который летел примерно в 2 км к востоку от позиции стрелков. Миссия также сообщает о благополучной посадке беспилотника.

В то же время, согласно отчету, выполняя полет мини-БПЛА на северной окраине не контролируемого правительством Обозного, СММ услышала три выстрела из стрелкового оружия, которые по оценкам ОБСЕ, были нацелены на беспилотник, летевший около 3 км к северу от позиции стрелявших. СММ потеряла контроль над БПЛА и не смогла его восстановить, сказано в отчёте.

Как сообщал УНН, на прошлой неделе ОБСЕ в сутки зафиксировала 70 взрывов в Донецкой и 26 в Луганской областях.

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