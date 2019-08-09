Звіт СММ ОБСЄ: за добу зафіксовано 70 вибухів в Донецькій та 26 в Луганській областях

ukru
15:05 • 10813 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

14:14 • 27127 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

11:43 • 25400 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 73576 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 145340 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 164919 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 153150 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 231493 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 159206 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 197591 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
 м/с
22 %
756 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
ЗСУ ліквідували 1210 окупантів та знищили 552 одиниці техніки рф - Генштаб

ЗСУ ліквідували 1210 окупантів та знищили 552 одиниці техніки рф - Генштаб

22 березня, 06:13 • 88085 перегляди
Найбільше атак у Курській області: Генштаб оприлюднив карти бойових дій

Найбільше атак у Курській області: Генштаб оприлюднив карти бойових дій

22 березня, 06:54 • 60281 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 37093 перегляди
Ізраїль відповів авіаударами по об'єктах "Хезболли" на ракетний обстріл з Лівану

Ізраїль відповів авіаударами по об'єктах "Хезболли" на ракетний обстріл з Лівану

10:49 • 41564 перегляди
У Києві помер 7-річний хлопчик після наркозу на прийомі у стоматолога: поліція з'ясовує обставини

У Києві помер 7-річний хлопчик після наркозу на прийомі у стоматолога: поліція з'ясовує обставини

11:36 • 37121 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 149301 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 231491 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 197590 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 182959 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 150086 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

13:53 • 8227 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

13:21 • 10200 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

10:28 • 20167 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 15804 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 37093 перегляди
Актуальне
Звіт СММ ОБСЄ: за добу зафіксовано 70 вибухів в Донецькій та 26 в Луганській областях

Звіт СММ ОБСЄ: за добу зафіксовано 70 вибухів в Донецькій та 26 в Луганській областях

Київ • УНН

 • 12636 перегляди

КИЇВ. 9 серпня. УНН. Представники Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні зафіксувала у середу приблизно 70 вибухів у Донецькій та 26 вибухів в Луганській області. Така інформація наводиться в опублікованому 8 серпня звіті СММ ОБСЄ на основі інформації, що надійшла станом на 7 серпня 2019 року, передає УНН.

“У Донецькій області Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши тимчасом більше вибухів (близько 70), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (приблизно 60 вибухів)”, — йдеться у документі.

Зазначається, що понад половину порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на північно-північний схід від н.п. Авдіївка (підконтрольний урядові, 17 км на північ від Донецька). Водночас, за оцінкою спостерігачів ОБСЄ, “у всіх цих випадках це був вогонь зі стрілецької зброї у рамках навчання з бойовою стрільбою в зоні безпеки, що є порушенням рішення Тристоронньої контактної групи від 3 березня 2016 року щодо заборони навчань (занять) із бойовою стрільбою в зоні безпеки”.

“У Луганській області СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши, серед іншого, 26 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, коли не було зафіксовано жодного вибуху”, — йдеться у повідомленні звіту.

Понад дві треті порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на північно-північний схід від н.п. Обозне (непідконтрольний урядові, 18 км на північ від Луганська).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Безпілотник ОБСЄ зафіксував потяг з РФ, який прибув на територію ОРДЛО

Зазначається, що був помічений вогонь зі стрілецької зброї в напрямку безпілотного літального апарата СММ малого радіуса дії біля Новоселівки.

“7 серпня, перебуваючи приблизно за 3,5 км на північ від н.п. Новоселівка (непідконтрольний урядові, 50 км на південний захід від Луганська) та здійснюючи політ БПЛА СММ малого радіуса дії, члени патруля Місії чули 3 постріли зі стрілецької зброї орієнтовно за 350 м на південний схід”, — йдеться у повідомленні.

За оцінкою Місії, вогонь вівся у напрямку БПЛА, який пролітав на відстані близько 200 м на південь від позиції патруля. “Команда Місії благополучно приземлила БПЛА та залишила цей район”, — повідомили у СММ ОБСЄ.

Нагадаємо, за 6 серпня спостерігачі моніторингової місії ОБСЄ зафіксували на Донеччині 60 вибухів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,008.20
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,984.50