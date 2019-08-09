Звіт СММ ОБСЄ: за добу зафіксовано 70 вибухів в Донецькій та 26 в Луганській областях

“У Донецькій області Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши тимчасом більше вибухів (близько 70), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (приблизно 60 вибухів)”, — йдеться у документі.

Зазначається, що понад половину порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на північно-північний схід від н.п. Авдіївка (підконтрольний урядові, 17 км на північ від Донецька). Водночас, за оцінкою спостерігачів ОБСЄ, “у всіх цих випадках це був вогонь зі стрілецької зброї у рамках навчання з бойовою стрільбою в зоні безпеки, що є порушенням рішення Тристоронньої контактної групи від 3 березня 2016 року щодо заборони навчань (занять) із бойовою стрільбою в зоні безпеки”.

“У Луганській області СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши, серед іншого, 26 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, коли не було зафіксовано жодного вибуху”, — йдеться у повідомленні звіту.

Понад дві треті порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на північно-північний схід від н.п. Обозне (непідконтрольний урядові, 18 км на північ від Луганська).

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Зазначається, що був помічений вогонь зі стрілецької зброї в напрямку безпілотного літального апарата СММ малого радіуса дії біля Новоселівки.

“7 серпня, перебуваючи приблизно за 3,5 км на північ від н.п. Новоселівка (непідконтрольний урядові, 50 км на південний захід від Луганська) та здійснюючи політ БПЛА СММ малого радіуса дії, члени патруля Місії чули 3 постріли зі стрілецької зброї орієнтовно за 350 м на південний схід”, — йдеться у повідомленні.

За оцінкою Місії, вогонь вівся у напрямку БПЛА, який пролітав на відстані близько 200 м на південь від позиції патруля. “Команда Місії благополучно приземлила БПЛА та залишила цей район”, — повідомили у СММ ОБСЄ.

Нагадаємо, за 6 серпня спостерігачі моніторингової місії ОБСЄ зафіксували на Донеччині 60 вибухів.