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Звіт СММ ОБСЄ: спостерігачі зафіксували на Донеччині 60 вибухів за добу

Звіт СММ ОБСЄ: спостерігачі зафіксували на Донеччині 60 вибухів за добу

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Під час спостережень на Донбасі представники СММ ОБСЄ зафіксували у вівторок, 6 серпня, 60 вибухів у Донецькій області, на Луганщині доба пройшла без порушень режиму припинення вогню. Про це повідомляє УНН із посиланням на звіт СММ ОБСЄ в Україні, який опублікували згідно з інформацією, що надійшла станом на 6 серпня.

“У Донецькій області СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши також більше вибухів (близько 60), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (27 вибухів)”, — ідеться у повідомленні.

Понад половину порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на північ і південний схід від Авдіївки (підконтрольна урядові, 17 км на північ від Донецька), зокрема на ділянках за 2–3 км від Донецької фільтрувальної станції, а також на південь і південний схід від Світлодарська (підконтрольний урядові, 57 км на північний схід від Донецька).

Так, у свою чергу, в Луганській області місія не зафіксувала жодного вибуху.

Стосовно ситуації у районі Станиці Луганської, то вранці 6 серпня спостерігачі ОБСЄ бачили десятьох саперів ДСНС України, які мали при собі щупи й металошукачі та зрізали рослинність у смузі приблизно до 125 м на північний захід від зруйнованої частини мосту, просуваючись у напрямку північного краю ділянки розведення.

“Того ж дня члени патруля СММ бачили 10 саперів із непідконтрольних урядові районів, які виконували роботи за допомогою щупів та металошукачів і зрізали рослинність у смузі приблизно до 60 м на захід від південного дерев’яного трапа, встановленого над зруйнованою секцією мосту”, — зазначається у звіті.

Зокрема, команда місії знову бачила двох керівників незаконних збройних формувань та двох інших бойовиків із нарукавними пов’язками з написами “СЦКК” біля південного дерев’яного трапа, встановленого над зруйнованою секцією мосту.

Неподалік від блокпоста російських окупаційних військ на південь від мосту спостерігачі також бачили до шести бойовиків із нарукавними пов’язками з написом “СЦКК”.

“Упродовж дня члени патруля бачили, що пішоходи і надалі постійним потоком переходили через міст, у той час як на ділянці розведення тривали роботи з розмінування”, — повідомили в місії.

Нагадаємо, раніше СММ ОБСЄ вже фіксувала на Донбасі 67 вибухів за добу.

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