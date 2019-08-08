Отчет СММ ОБСЕ: наблюдатели зафиксировали в Донецкой области 60 взрывов за сутки

“В Донецкой области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав также больше взрывов (около 60), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (27 взрывов)”, — говорится в сообщении.

Более половины нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к северу и юго-востоку от Авдеевки (подконтрольна правительству, 17 км к северу от Донецка), в том числе на участках в 2-3 км от Донецкой фильтровальной станции, а также на юг и юго-восток от Светлодарска (подконтролен правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка).

Так, в свою очередь, в Луганской области миссия не зафиксировала ни одного взрыва.

Что касается ситуации в районе Станицы Луганской, то утром 6 августа наблюдатели ОБСЕ видели десяти саперов ГСЧС Украины, имели при себе щупы и металлоискатели и срезали растительность в полосе примерно в 125 м к северо-западу от разрушенной части моста, продвигаясь в направлении северной оконечности участка разведения .

“В тот же день члены патруля СММ видели 10 саперов с неподконтрольных правительству районов, выполнявших работы с помощью щупов и металлоискателей и срезали растительность в полосе примерно до 60 м к западу от южного деревянного трапа, установленного над разрушенной секцией моста”, — отмечается в отчете.

В частности, команда миссии снова видела двух руководителей незаконных вооруженных формирований и двух других боевиков с наружными повязками с надписями “СЦКК” у южного деревянного трапа, установленного над разрушенной секцией моста.

Неподалеку от блокпоста российских оккупационных войск южнее моста наблюдатели также видели до шести боевиков с наружными повязками с надписью “СЦКК”.

“В течение дня члены патруля видели, что пешеходы и в дальнейшем постоянным потоком переходили через мост, в то время как на участке разведения продолжались работы по разминированию”, — сообщили в миссии.

Напомним, ранее СММ ОБСЕ уже фиксировала на Донбассе 67 взрывов в сутки.