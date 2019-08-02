За добу ОБСЄ нарахувала на Донбасі 67 вибухів

КИЇВ. 2 серпня. УНН. Протягом попередньої доби СММ ОБСЄ зафіксувала 43 вибухи в Донецькій області та 24 - в Луганській. Про це повідомляє УНН з посиланням на звіт Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на основі інформації, що надійшла станом на 31 липня.