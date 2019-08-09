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Отчет СММ ОБСЕ: за сутки зафиксировано 70 взрывов в Донецкой и 26 в Луганской областях

Отчет СММ ОБСЕ: за сутки зафиксировано 70 взрывов в Донецкой и 26 в Луганской областях

Киев  •  УНН

 • 12629 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. Представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине зафиксировали в среду около 70 взрывов в Донецкой и 26 взрывов в Луганской области. Такая информация приводится в опубликованном 8 августа отчете СММ ОБСЕ на основе информации, поступившей по состоянию на 7 августа 2019 года, передает УНН.

“В Донецкой области Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав тогда больше взрывов (около 70), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (около 60 взрывов)”, — говорится в документе.

Отмечается, что более половины нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах на северо-северо-востоку от н.п. Авдеевка (подконтрольный правительству, 17 км к северу от Донецка). В то же время, по оценке наблюдателей ОБСЕ, “во всех этих случаях это был огонь из стрелкового оружия в рамках учения с боевой стрельбой в зоне безопасности, что является нарушением решения Трехсторонней контактной группы от 3 марта 2016 года о запрете учений (занятий) с боевой стрельбой в зоне безопасности”.

“В Луганской области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав, среди прочего, 26 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, когда не было зафиксировано ни одного взрыва”, — говорится в сообщении отчета.

Более две трети нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах на северо-северо-востоку от н.п. Обозное (неподконтрольный правительству, 18 км к северу от Луганска).

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Отмечается, что был замечен огонь из стрелкового оружия в направлении беспилотного летательного аппарата СММ малого радиуса действия у Новоселовки.

“7 августа, находясь примерно в 3,5 км к северу от н.п. Новоселовка (неподконтрольный правительству, 50 км к юго-западу от Луганска) и совершая полет БПЛА СММ малого радиуса действия, члены патруля Миссии слышали 3 выстрела из стрелкового оружия ориентировочно в 350 м на юго-восток”, — говорится в сообщении.

По оценке Миссии, огонь велся в направлении БПЛА, который пролетал на расстоянии около 200 м к югу от позиции патруля. “Команда Миссии благополучно приземлила БПЛА и оставила этот район”, — сообщили в СММ ОБСЕ.

Напомним, за 6 августа наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали в Донецкой области 60 взрывов.

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