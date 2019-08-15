Боевики имитировали обстрел беспилотника ВСУ, чтобы получить денежное вознаграждение — разведка

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Киев  •  УНН

 • 9217 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, личный состав одного из постов воздушного наблюдения оккупантов открыл огонь, чтобы имитировать обстрел беспилотника Объединенных сил. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк на брифинге, передает УНН.

Так, данным разведки, командование ВС РФ принимает меры для предотвращения снижения уровня реагирования на полеты беспилотных летательных аппаратов личным составом передовых подразделений российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

"В частности, оккупанты увеличили денежное вознаграждение за сбивание беспилотных летательных аппаратов Объединенных сил. В связи с этим, возросло количество случаев докладов российскому командованию подчиненными ложной информации для получения денежного вознаграждения за якобы "выявление полетов и фактов сбивания беспилотных летательных аппаратов Объединенных сил" с предоставлением для подтверждения элементов ранее сбитых образцов или поврежденных собственных", - сказал Гуцуляк.

Так, разведка зафиксировала случай, когда враг открыл огонь для имитации обстрела беспилотника.

"12 августа этого года личным составом одного из постов воздушного наблюдения противника был открыт огонь с целью имитации обстрела беспилотного летательного аппарата. В дальнейшем для доказательства факта сбивания беспилотного летательного аппарата Объединенных сил командованию были предоставлены найденные обломки значительно раньше сбитого образца", - проинформировал Гуцуляк.

Напомним, недалеко от контролируемых правительством Гнутово и Талаковки и у неподконтрольного Обозного СММ ОБСЕ зафиксировала выстрелы из стрелкового оружия, направленные на мини-беспилотники. Во Обозном мини-беспилотник был уничтожен.

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