При рассмотрении Бюджета в Раде стоял перегар - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Во время вечернего пленарного заседания Верховной Рады, которое продолжалось до утра пятницы, народные депутаты ночью употребляли алкогольные напитки во время рабочего процесса. Об этом в своем выступлении сообщил народный депутат Юрий Левченко, передает УНН.
"Идя в сессионный зал только что, первое, что ощущается, это прямо ощущение перегара в воздухе. Перегар просто чувствуется в воздухе. Это столько народных депутатов откровенно последние несколько часов наливали себе и очень хорошо принимали. Это та реальность, которая сейчас происходит. Сейчас такой Верховной Радой хотят голосовать Бюджет", - сказал во время рассмотрения законопроекта "О публичных закупках" внефракционный народный депутат Юрий Левченко.
Подытоживая обсуждение законопроекта, первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко напомнила, что в здании парламента запрещено употреблять алкогольные напитки.
"В буфете они не продаются", - подчеркнула она.
Напомним, Верховная Рада 23 ноября около 6:00 утра приняла Государственный бюджет Украины на 2019 год. Доходы Госбюджета на 2019 год предусмотрено в сумме 1 026,1 млрд гривен (общий фонд - 928,5 млрд гривен и доходы специального фонда - 97,6 млрд гривен). Расходы госбюджета на 2019 год предусмотрены в сумме 1 112,1 млрд гривен. Дефицит госбюджета запланирован на уровне 89,9 млрд гривен.
Подробнее о показателях и данных Государственного бюджета Украины-2019 вы можете прочитать по ссылке.