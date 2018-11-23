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При рассмотрении Бюджета в Раде стоял перегар - нардеп

Киев  •  УНН

 • 12972 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Во время вечернего пленарного заседания Верховной Рады, которое продолжалось до утра пятницы, народные депутаты ночью употребляли алкогольные напитки во время рабочего процесса. Об этом в своем выступлении сообщил народный депутат Юрий Левченко, передает УНН.

"Идя в сессионный зал только что, первое, что ощущается, это прямо ощущение перегара в воздухе. Перегар просто чувствуется в воздухе. Это столько народных депутатов откровенно последние несколько часов наливали себе и очень хорошо принимали. Это та реальность, которая сейчас происходит. Сейчас такой Верховной Радой хотят голосовать Бюджет", - сказал во время рассмотрения законопроекта "О публичных закупках" внефракционный народный депутат Юрий Левченко.

Подытоживая обсуждение законопроекта, первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко напомнила, что в здании парламента запрещено употреблять алкогольные напитки.

"В буфете они не продаются", - подчеркнула она.

Напомним, Верховная Рада 23 ноября около 6:00 утра приняла Государственный бюджет Украины на 2019 год. Доходы Госбюджета на 2019 год предусмотрено в сумме 1 026,1 млрд гривен (общий фонд - 928,5 млрд гривен и доходы специального фонда - 97,6 млрд гривен). Расходы госбюджета на 2019 год предусмотрены в сумме 1 112,1 млрд гривен. Дефицит госбюджета запланирован на уровне 89,9 млрд гривен.

Подробнее о показателях и данных Государственного бюджета Украины-2019 вы можете прочитать по ссылке.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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