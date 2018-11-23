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Під час розгляду Бюджету у Раді стояв перегар - нардеп

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Під час вечірнього пленарного засідання Верховної Ради, яке тривало до ранку п'ятниці, народні депутати вночі вживали алкогольні напої під час робочого процесу. Про це у своєму виступі повідомив народний депутат Юрій Левченко, передає УНН.

"Ішовши в сесійну залу тільки що, перше, що відчувається, це прямо відчуття перегару у повітрі. Перегар просто відчувається в повітрі. Це стільки народних депутатів відверто останні кілька годин наливали собі і дуже добре вживали. Це ота реальність, яка зараз відбувається. Зараз такою Верховною Радою хочуть голосувати Бюджет", - сказав під час розгляду законопроекту "Про публічні закупівлі" позафракційний народний депутат Юрій Левченко.

Підсумовуючи обговорення законопроекту, перший заступник голови ВР Ірина Геращенко нагадала, що у будівлі парламенту заборонено вживати алкогольні напої.

"В буфеті вони не продаються", - наголосила вона.

Нагадаємо, Верховна Рада 23 листопада близько 6 години ранку ухвалила Державний бюджет України на 2019 рік. Доходи Держбюджету на 2019 рік передбачено в сумі 1 026,1 млрд гривень (загальний фонд - 928,5 млрд гривень та доходи спеціального фонду - 97,6 млрд гривень). Витрати держбюджету на 2019 рік передбачені в сумі 1 112,1 млрд гривень. Дефіцит держбюджету запланований на рівні 89,9 млрд гривень. 

Детальніше про показники та дані Державного бюджети України-2019 ви можете прочитати за посиланням.

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