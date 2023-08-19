Во время ночной атаки рф пыталась отвлечь внимание Воздушных Сил, выведя в Черное море ракетоноситель - Гуменюк

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"Враг напряг ситуацию накануне полуночи, выведя надводный ракетоноситель, снаряженный восемью "Калибрами" на дежурство в Черное море. Очевидно, это был отвлекающий маневр потому, что атака позже состоялась на северном направлении. "Шахеды" запускались где-то с Курского направления и до нашей зоны ответственности фактически не долетали, работали по другим регионам", - отметила она.

Детали

Кроме этого, Гуменюк сообщила, что в южных регионах ночь прошла "очень неспокойно", поскольку оккупанты пытаются наращивать обстрелы на фоне нехватки снарядов и проблем с логистикой.

"Они пытаются давить на мирное население. За прошедшие сутки фактически 10 населенных пунктов в нашей зоне ответственности были под обстрелами, некоторые неоднократно. Пять гражданских лиц ранены, один человек погиб, более 30 частных и многоквартирных домов повреждены или разрушены до основания", - сказала спикер и добавила, что в основном захватчики бьют по правому берегу Херсонской области, а также по Очаковскому направлению.

Напомним

Воздушные Силы в ночь на 19 августа уничтожили 15 из 17 вражеских дронов-камикадзе "шахед".