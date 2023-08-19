Во время ночной атаки рф пыталась отвлечь внимание Воздушных Сил, выведя в Черное море ракетоноситель - Гуменюк

ukru
19:26 • 26215 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

15:57 • 78083 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 102705 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 103354 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 95242 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 87231 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 108615 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 130853 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 168176 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 199478 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В рф відкидають план перемир'я, але наполягають на довгостроковому врегулюванні

В рф відкидають план перемир'я, але наполягають на довгостроковому врегулюванні

13 марта, 11:24 • 22479 просмотра
Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

13 марта, 11:41 • 103407 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 101965 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

15:21 • 43786 просмотра
Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

18:27 • 23631 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 168176 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 199478 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 141824 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 148436 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 184993 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

15:21 • 43786 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 101965 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 119756 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 155500 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 162422 просмотра
Актуальное
Во время ночной атаки рф пыталась отвлечь внимание Воздушных Сил, выведя в Черное море ракетоноситель - Гуменюк

Во время ночной атаки рф пыталась отвлечь внимание Воздушных Сил, выведя в Черное море ракетоноситель - Гуменюк

Киев • УНН

 • 806217 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Во время ночной атаки россии по территории Украины враг пытался отвлечь внимание Воздушных сил, выведя в Черное море надводный ракетоноситель. Позже атаки произошли на северном направлении, сообщила пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, передает УНН.

Цитата

"Враг напряг ситуацию накануне полуночи, выведя надводный ракетоноситель, снаряженный восемью "Калибрами" на дежурство в Черное море. Очевидно, это был отвлекающий маневр потому, что атака позже состоялась на северном направлении. "Шахеды" запускались где-то с Курского направления и до нашей зоны ответственности фактически не долетали, работали по другим регионам", - отметила она.

Детали

Кроме этого, Гуменюк сообщила, что в южных регионах ночь прошла "очень неспокойно", поскольку оккупанты пытаются наращивать обстрелы на фоне нехватки снарядов и проблем с логистикой.

"Они пытаются давить на мирное население. За прошедшие сутки фактически 10 населенных пунктов в нашей зоне ответственности были под обстрелами, некоторые неоднократно. Пять гражданских лиц ранены, один человек погиб, более 30 частных и многоквартирных домов повреждены или разрушены до основания", - сказала спикер и добавила, что в основном захватчики бьют по правому берегу Херсонской области, а также по Очаковскому направлению.

Напомним

Воздушные Силы в ночь на 19 августа уничтожили 15 из 17 вражеских дронов-камикадзе "шахед".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоВойна

Обратиться по вопросам размещения рекламы