Під час нічної атаки рф намагалася відвернути увагу Повітряних Сил, вивівши у Чорне море ракетоносій - Гуменюк
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Під час нічної атаки росії по території України ворог намагався відвернути увагу Повітряних сил, вивівши у Чорне море надводний ракетоносій. Пізніше атаки відбулися на північному напрямку, повідомила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, передає УНН.
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"Ворог напружив ситуацію напередодні півночі, вивівши надводний ракетоносій, споряджений вісьмома "Калібрами" на чергування у Чорне море. Вочевидь, це був відволікаючий маневр тому, що атака пізніше відбулася на північному напрямку. "Шахеди" запускалися десь з Курського напрямку і до нашої зони відповідальності фактично не долітали, працювали по інших регіонах", - зазначила вона.
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Крім цього, Гуменюк повідомила, що у південних регіонах ніч пройшла "дуже неспокійно", оскільки окупанти намагаються нарощувати обстріли на тлі нестачі снарядів і проблем з логістикою.
"Вони намагаються тиснути на мирне населення. За минулу добу фактично 10 населених пунктів у нашій зоні відповідальності були під обстрілами, деякі неодноразово. П'ять цивільних осіб поранено, одна особа загинула, більше ніж 30 приватних та багатоквартирних будинків пошкоджено або зруйновано вщент", - сказала речниця і додала, що в основному загарбники б'ють по правому берегу Херсонської області, а також по Очаківському напрямку.
Нагадаємо
Повітряні Сили у ніч на 19 серпня знищили 15 із 17 ворожих дронів-камікадзе "шахед".