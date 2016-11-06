Во время ликвидации пожара в Кривом Роге пострадали три спасателя

Начальник караула госпитализирован в Криворожскую городскую больницу № 2 в нейрохирургическое отделение с предварительным диагнозом повреждение барабанной перепонки, старшего пожарного-спасателя госпитализировали в Криворожскую городскую больницу № 4 в центр зрения с предварительным диагнозом ожог роговиц обоих глаз, командир отделения с ожогом шеи от госпитализации отказался.

Как сообщал УНН, пожарные потушили пожар в гаражных помещениях в Ужгороде.