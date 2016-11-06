Під час ліквідації пожежі у Кривому Розі постраждало троє рятувальників
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 6 листопада. УНН. Сьогодні під час ліквідації наслідків пожежі у Кривому Розі постраждали три срятувальники, передає УНН-Центр з посиланням на прес-службу ДСНС України.
Начальник караулу госпіталізований до Криворізької міської лікарні № 2 в нейрохірургічне відділення з попереднім діагнозом пошкодження барабанної перетинки, старшого пожежного-рятувальника госпіталізовано до Криворізької міської лікарні № 4 в центр зору з попереднім діагнозом опік рогівок обох очей, командир відділення з опіком шиї від госпіталізації відмовився.
Як повідомляв УНН, вогнеборці загасили пожежу в гаражних приміщеннях в Ужгороді.