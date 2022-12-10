В ходе консультаций рф и Турция подтвердили пакетный характер зерновой сделки
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. В ходе консультаций между россией и Турцией был подтвержден пакетный характер зерновой сделки. Об этом говорится в распространенном сообщении мид рф, которое цитирует ТАСС, передает УНН.
Сообщается, якобы пакетный характер зерновой сделки был подтвержден в ходе состоявшихся 8-9 декабря в Стамбуле консультаций замглавы МИД РФ Сергея Вершинина с турецким коллегой Седатом Оналом.
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"Собеседники рассмотрели ход реализации стамбульских соглашений от 22 июля. Был подтвержден пакетный характер договоренностей - черноморской инициативы по вывозу украинского продовольствия и меморандума россия - ООН по продвижению российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки", - сообщили в ведомстве.
В мид рф заявили, что отмечалось, что полное и добросовестное выполнение данных соглашений позволит помочь в первую очередь нуждающимся странам в Африке, Азии и Латинской Америке, а также обеспечить глобальную продовольственную безопасность, что является главными задачами сделки.
Дополнение
россия тормозит работу «зерновой инициативы», в очереди более 80 судов. Среднее время ожидания судов составляет 3-5 недель, так как ежемесячно недоэкспортируется 2-3 млн тонн агропродукции.
Зеленский ранее сообщал, что "зерновая инициатива" не работает по полной из-за России.
Глава «газпрома» алексей миллер совершил визит в в Турцию и утверждает, что главным итогом его поездки стал газовый хаб.