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В ходе консультаций рф и Турция подтвердили пакетный характер зерновой сделки

В ходе консультаций рф и Турция подтвердили пакетный характер зерновой сделки

Киев • УНН

 • 1189362 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. В ходе консультаций между россией и Турцией был подтвержден пакетный характер зерновой сделки. Об этом говорится в распространенном сообщении мид рф, которое цитирует ТАСС, передает УНН.

Сообщается, якобы пакетный характер зерновой сделки был подтвержден в ходе состоявшихся 8-9 декабря в Стамбуле консультаций замглавы МИД РФ Сергея Вершинина с турецким коллегой Седатом Оналом.

Цитата

"Собеседники рассмотрели ход реализации стамбульских соглашений от 22 июля. Был подтвержден пакетный характер договоренностей - черноморской инициативы по вывозу украинского продовольствия и меморандума россия - ООН по продвижению российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки", - сообщили в ведомстве.

В мид рф заявили, что отмечалось, что полное и добросовестное выполнение данных соглашений позволит помочь в первую очередь нуждающимся странам в Африке, Азии и Латинской Америке, а также обеспечить глобальную продовольственную безопасность, что является главными задачами сделки.

Дополнение

россия тормозит работу «зерновой инициативы», в очереди более 80 судов. Среднее время ожидания судов составляет 3-5 недель, так как ежемесячно недоэкспортируется 2-3 млн тонн агропродукции.

Зеленский ранее сообщал, что "зерновая инициатива" не работает по полной из-за России.

Глава «газпрома» алексей миллер совершил визит в в Турцию и утверждает, что главным итогом его поездки стал газовый хаб.

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