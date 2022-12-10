Під час консультацій росії та Туреччини підтвердили пакетний характер зернової угоди
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. У ході консультацій між росією та Туреччиною було підтверджено пакетний характер зернової угоди. Про це йдеться в поширеному повідомленні мзс рф, яке цитує ТАСС, передає УНН.
Повідомляється, нібито пакетний характер зернової угоди був підтверджений під час консультацій, що відбулися 8-9 грудня в Стамбулі за участі заступника глави мзс рф Сергія Вершиніна з турецьким колегою Седатом Оналом.
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"Співрозмовники розглянули хід реалізації стамбульських угод від 22 липня. Було підтверджено пакетний характер домовленостей - чорноморської ініціативи щодо вивезення українського продовольства та меморандуму росія - ООН щодо просування російських добрив та сільгосппродукції на світові ринки", - повідомили у відомстві.
У мзс рф заявили, що зазначалося, що повне і сумлінне виконання цих угод дозволить допомогти в першу чергу країнам в Африці, Азії та Латинській Америці, а також забезпечити глобальну продовольчу безпеку, що є головними завданнями угоди.
Доповнення
росія гальмує роботу «зернової ініціативи», у черзі понад 80 суден. Середній час очікування судів становить 3-5 тижнів, оскільки щомісяця недоекспортується 2-3 млн тонн агропродукції.
Зеленський раніше повідомляв, що "зернова ініціатива" не працює по повній через росію.
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