рф продолжает продвигать газовый хаб в Турции: глава "газпрома" провел встречу с Эрдоганом
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Глава «газпрома» алексей миллер совершил визит в в Турцию и утверждает, что главным итогом его поездки стал газовый хаб, передает УНН.
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«Отвечая на вопрос СМИ о главных итогах визита в Турцию, алексей миллер сказал: «Конечно же, это газовый хаб», - сказано в сообщении в Telegram-канале «газпрома».
Детали
9 декабря состоялся рабочий визит делегации «газпрома» во главе с председателем правления алексеем миллером в Турцию.
«В рамках визита в Стамбуле состоялась встреча алексея миллера и Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана с участием министра энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Фатиха Донмеза. На встрече обсуждались вопросы, связанные с поставками российского газа турецким потребителям, а также перспективы создания в Турции газового хаба», - говориться в сообщении.
Дополнение
Ранее российский диктатор путин предложил Эрдогану создать в Турции газовый хаб.
Bloomberg сообщал 8 декабря, что Турция планировала переговоры с рф относительно более чем 25% скидки на газ.