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рф продовжує просувати газовий хаб у Туреччині: голова "газпрому" провів зустріч з Ердоганом

рф продовжує просувати газовий хаб у Туреччині: голова "газпрому" провів зустріч з Ердоганом

Київ • УНН

 • 852729 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. Очільник «газпрому» олексій міллер здійснив візит до Туреччини і стверджує, що головним підсумком його поїздки став газовий хаб, передає УНН.

Цитата

"Відповідаючи на запитання ЗМІ про головні підсумки візиту до Туреччини, олексій міллер сказав: «Звичайно ж, це газовий хаб", - сказано в повідомленні в Telegram-каналі «газпрому».

Деталі

9 грудня відбувся робочий візит делегації «газпрому» на чолі з головою правління олексієм міллером до Туреччини.

"У межах візиту до Стамбула відбулася зустріч олексія міллера та Президента Турецької Республіки Реджепа Таїпа Ердогана за участю міністра енергетики та природних ресурсів Турецької Республіки Фатіха Донмеза. На зустрічі обговорювалися питання, пов'язані з постачанням російського газу турецьким споживачам, а також перспективи створення в Туреччині газового хаба", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Раніше російський диктатор путін запропонував Ердогану створити у Туреччині газовий хаб.

Bloomberg повідомляв 8 грудня, що Туреччина планувала переговори з рф щодо більш ніж 25% знижки на газ.

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