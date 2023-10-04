Во время боя в Бахмуте погиб мастер спорта Украины по сумо
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Во время боя за Бахмут погиб украинский военный и спортсмен Илья Кобченко. Об этом сообщил интернет-портал «Ангелы спорта», пишет УНН.
Детали
Илья служил по контракту, воевал в Донецкой области. Во время выполнения боевого задания подразделение Ильи Кобченко попало под минометный обстрел противника. Одна из мин разорвалась возле 23-летнего юноши, в результате чего он получил ранения, несовместимые с жизнью.
Парень родился в Сумах, с детства занимался спортом. Имел звание мастера спорта Украины по сумо и универсальному бою, кандидат в мастера спорта по вольной борьбе.
Многократный победитель и призер соревнований по панкратиону, греплингу, ММА и рукопашному бою.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ООН назвали количество мирных украинцев, пострадавших из-за полномасштабной войны рф