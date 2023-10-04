Під час бою у Бахмуті загинув майстер спорту України з сумо
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Під час бою за Бахмут загинув український військовий та спортсмен Ілля Кобченко. Про це повідомив інтернет-портал «Янголи спорту», пише УНН.
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Ілля служив за контрактом, воював на Донеччині. Під час виконання бойового завдання підрозділ Іллі Кобченка потрапив під мінометний обстріл противника. Одна з мін розірвалася біля 23-річного юнака, внаслідок чого він отримав поранення, несумісні з життям.
Хлопець народився в Сумах, з дитинства займався спортом. Мав звання майстра спорту України з сумо та універсального бою, кандидат у майстри спорту з вільної боротьби.
Багаторазовий переможець та призер змагань з панкратіону, греплінгу, ММА та рукопашного бою.
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