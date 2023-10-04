Під час бою у Бахмуті загинув майстер спорту України з сумо

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Ілля служив за контрактом, воював на Донеччині. Під час виконання бойового завдання підрозділ Іллі Кобченка потрапив під мінометний обстріл противника. Одна з мін розірвалася біля 23-річного юнака, внаслідок чого він отримав поранення, несумісні з життям.

Хлопець народився в Сумах, з дитинства займався спортом. Мав звання майстра спорту України з сумо та універсального бою, кандидат у майстри спорту з вільної боротьби.

Багаторазовий переможець та призер змагань з панкратіону, греплінгу, ММА та рукопашного бою.

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