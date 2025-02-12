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ПФУ автоматически определит право на льготы с января: что надо знать

ПФУ автоматически определит право на льготы с января: что надо знать

Киев  •  УНН

 • 9944 просмотра

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Пенсионный фонд Украины автоматически определит право на льготы с января 2025 года на основе данных ГНС. Обращаться в органы ПФУ нужно только при изменении состава семьи, места жительства или перечня услуг.

Право на получение льгот на новый период с января 2025 года определяется Пенсионным фондом Украины автоматически. Это будет происходить на основе данных Государственной налоговой службы (ГНС), поэтому дополнительно обращаться в органы ПФУ не нужно. Об этом сообщили в Пенсионном фонде, пишет УНН.

Детали 

«Право на получение льгот на новый период с января 2025 года определяется Пенсионным фондом Украины автоматически. Дополнительно обращаться в органы Фонда не нужно, за исключением случаев, когда у льготника произошли изменения в составе семьи, месте жительства или перечне услуг, на которые назначены льготы», - говорится в сообщении.

В частности, как сообщается, для некоторых категорий граждан льготы на оплату ЖКУ предоставляются при условии, что среднемесячный совокупный доход семьи льготника в расчете на одного человека за последние шесть месяцев не превышает установленного уровня дохода, который дает право на налоговую социальную льготу (в 2025 году - 4 240 грн).

При определении среднемесячного совокупного дохода семьи льготника ПФУ учитывает, в частности, информацию Государственной налоговой службы о доходах льготника и членов его семьи за III и IV кварталы предыдущего года.

После получения ПФУ данных о доходах будет определено право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг в 2025 году для лиц, получающих их с учетом дохода.

«Если среднемесячный совокупный доход семьи льготника на одного человека превышает предельный уровень, дающий право на налоговую социальную льготу (4 240 грн), можно обратиться за жилищной субсидией», - говорится в сообщении.

Выплата льгот, назначенных с января, как указано, будет осуществлена в марте.

В начале весны в Украине проиндексируют пенсии: известно о размере повышения10.02.25, 13:36 • 56390 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

ОбществоЭкономика
ukrainaУкраина

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