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ПФУ автоматично визначить право на пільги з січня: що треба знати

Київ • УНН

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Пенсійний фонд України автоматично визначить право на пільги з січня 2025 року на основі даних ДПС. Звертатися до органів ПФУ потрібно лише при зміні складу сім'ї, місця проживання або переліку послуг.

Право на отримання пільг на новий період з січня 2025 року визначається Пенсійним фондом України автоматично. Це відбуватиметься на основі даних Державної податкової служби (ДПС), тому додатково звертатися до органів ПФУ не потрібно. Про це повідомили у Пенсійному фонді, пише УНН.

Деталі 

"Право на отримання пільг на новий період з січня 2025 року визначається Пенсійним фондом України автоматично. Додатково звертатися до органів Фонду не потрібно, за винятком випадків, коли в пільговика відбулися зміни у складі сім’ї, місці проживання або переліку послуг, на які призначено пільги", - ідеться у повідомленні.

Зокрема, як повідомляється, для деяких категорій громадян пільги на оплату ЖКП надаються за умови, що середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну особу за останні шість місяців не перевищує встановленого рівня доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу (у 2025 році – 4 240 грн).

Під час визначення середньомісячного сукупного доходу сім’ї пільговика ПФУ враховує, зокрема, інформацію Державної податкової служби про доходи пільговика та членів його сім’ї за III і IV квартали попереднього року.

Після отримання ПФУ даних про доходи буде визначено право на пільги з оплати житлово-комунальних послуг у 2025 році для осіб, які отримують їх з урахуванням доходу.

"Якщо середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика на одну особу перевищує граничний рівень, що дає право на податкову соціальну пільгу (4 240 грн), можна звернутися за житловою субсидією", - ідеться у повідомленні.

Виплата пільг, призначених із січня, як вказано, буде здійснена в березні.

На початку весни в Україні проіндексують пенсії: відомо про розмір підвищення10.02.25, 13:36 • 57376 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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