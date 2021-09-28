Pfizer начала масштабные испытания профилактического препарата от коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Американская фармацевтическая компания Pfizer запускает клинические исследования антивирусного препарата для лечения COVID-19 на ранних стадиях или в качестве профилактики. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба компании, передает УНН.
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“Pfizer объявил о старте фазы 2/3 испытаний EPIC-PEP, чтобы изучить эффект от нового антивирусного кандидата PF-07321332 вместе с малыми дозами ритонавира для предотвращения COVID-19”, — говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что предыдущая фаза исследований показала хорошую переносимость и безопасность препарата.
По заявлениям компании, препарат потенциально можно будет принимать при проявлении первых симптомов коронавируса или после контакта с инфицированным без необходимости госпитализации. Для участия в исследовании планируется задействовать 2660 человек, которые будут принимать препарат дважды в сутки в течение 5-10 дней. Информация о примерных сроках завершения испытаний не приводится.
Напомним
Ранее глава Pfizer назвал условие для возвращения к нормальной жизни после COVID.