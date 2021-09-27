Глава Pfizer назвав умову для повернення до нормального життя після COVID

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“Думаю, ми зможемо повернутися до нормального життя”, — сказав він, підкресливши, що домогтися цього можна за допомогою вакцинації.

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На думку Бурли, найбільш вірогідний сценарій розвитку подій полягає в тому, що будуть з’являтися нові варіанти вірусу і нові препарати, дія яких триватиме не більше року. Глава Pfizer вважає, що в цьому випадку людям потрібно буде щорічно проходити ревакцинацію. “Але знову ж, це ще належить з’ясувати”, — додав він.

Оцінка Бурли збігається з прогнозами глави компанії Moderna Стефана Банселя, який висловив думку, що завершення пандемії слід очікувати через рік. За його словами, до середини 2022 року на планеті буде досить доз вакцин, щоб захистити все людство і повернутися до нормального життя.

Бансель вважає, що ті, хто не пройдуть вакцинацію, зможуть виробити імунітет природним шляхом. “Ми опинимося в ситуації, схожій на ситуацію з грипом. Ви можете або зробити щеплення і добре перезимувати. Або не робити її і ризикувати захворіти і, можливо, навіть потрапити в лікарню”, — сказав Бансель.

Нагадаємо

Минулого тижня глава Центрів по контролю і профілактиці захворювань (CDC) США Рошель Валенська підтримала використання третьої дози вакцини Pfizer для ряду категорій американців, в основному літніх людей та осіб із груп ризику.

У Всесвітній організації охорони здоров’я виступають проти ревакцинації через брак препаратів, глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус рекомендував ввести мораторій на додаткові ін’єкції для посилення захисного ефекту (бустерні дози). На думку Гебрейесуса, “морально неправильно”, коли деякі країни можуть дозволити собі робити бустерні щеплення, а інші не провели ще першого і другого етапу вакцинації.

У США не згодні з позицією ВООЗ. У Білому домі заявили, що можуть надати вакцини бідним країнам, не припиняючи ревакцинацію вдома.