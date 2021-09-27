Глава Pfizer назвал условие для возвращения к нормальной жизни после COVID

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В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет.
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Альберт Бурла, генеральный директор американской компании Pfizer, которая совместно с немецкой BioNTech разрабатывает вакцину от коронавируса, ожидает, что мир сможет вернуться к нормальной жизни после пандемии в течение года. Об этом он заявил в интервью ABC, передает УНН.
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“Думаю, мы сможем вернуться к нормальной жизни”, — сказал он, подчеркнув, что добиться этого можно с помощью вакцинации.
Детали
По мнению Бурлы, наиболее вероятный сценарий развития событий заключается в том, что будут появляться новые варианты вируса и новые препараты, действие которых продлится не более года. Глава Pfizer считает, что в этом случае людям нужно будет ежегодно проходить ревакцинацию. “Но опять же, это еще предстоит выяснить”, — добавил он.
Оценка Бурлы совпадает с прогнозами главы компании Moderna Стефана Банселя, который высказал мнение, что завершение пандемии следует ожидать через год. По его словам, к середине 2022 на планете будет достаточно доз вакцин, чтобы защитить все человечество и вернуться к нормальной жизни.
Бансель считает, что те, кто не пройдут вакцинацию, смогут выработать иммунитет естественным путем. “Мы окажемся в ситуации, похожей на ситуацию с гриппом. Вы можете либо сделать прививку и хорошо перезимовать. Или не делать ее и рисковать заболеть и, возможно, даже попасть в больницу”, — сказал Бансель.
Напомним
На прошлой неделе глава Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США Рошель Валенская поддержала использование третьей дозы вакцины Pfizer для ряда категорий американцев, в основном пожилых людей и лиц из групп риска.
Во Всемирной организации здравоохранения выступают против ревакцинации из-за нехватки препаратов, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус рекомендовал ввести мораторий на дополнительные инъекции для усиления защитного эффекта (бустерные дозы). По мнению Гебрейесуса, “морально неправильно”, когда некоторые страны могут позволить себе делать бустерные прививки, а другие не провели еще первого и второго этапа вакцинации.
В США не согласны с позицией ВОЗ. В Белом доме заявили, что могут предоставить вакцины бедным странам, не прекращая ревакцинацию дома.
Дополнение
В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет.