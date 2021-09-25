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Кампанія бустерної вакцинації проти COVID-19 стартувала в США

Кампанія бустерної вакцинації проти COVID-19 стартувала в США

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. США почали кампанію бустерної вакцинації проти COVID-19 мільйонам американців, незважаючи на те, що федеральні органи охорони здоров’я підкреслили, що реальною проблемою залишається отримання перших щеплень для нещеплених. Про це пише УНН з посиланням на АР.

Деталі

Директор Центру з контролю і профілактики захворювань Рошель Валенскі заявила, що переважна більшість випадків COVID-19 і госпіталізацій доводиться на нещеплених людей. І всі три вакцини проти COVID-19 дозволені в США забезпечують надійний захист від важких захворювань, госпіталізації і смерті, незважаючи на надзвичайно заразний “Дельта” варіант, який призвів до різкого зростання числа випадків захворювання.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден очікував, що ще 20 вересня розпочне кампанію по введенню 100 мільйонів доз ревакцинацій. Однак, виробники вакцин в США, крім Pfizer, не змогли отримати дозвіл на введення додаткової дози.

Рішення про те, хто саме повинен отримати бустер, було спірним: людям 65 років і старше, мешканцям будинків для людей похилого віку та людям у віці від 50 до 64 років, у яких є хронічні проблеми зі здоров’ям, такі як діабет, слід пропонувати додаткову дозу щеплення через шість місяців після прийому останньої дози. Люди від 18 років і старше, які мають проблеми зі здоров’ям, можуть вирішити для себе, чи хочуть вони ревакцинації.

У США вже дозволені треті дози вакцин Pfizer і Moderna для певних людей з ослабленою імунною системою, таких як хворі на рак і реципієнти трансплантатів.

Доктор Ентоні Фаучі, провідний фахівець уряду США з інфекційних захворювань, застеріг від застосування бустерів Pfizer раніше рекомендованого шестимісячного терміну.

Додамо

Повністю вакциновані близько 182 мільйонів американців, або всього 55% від загальної чисельності населення. Три чверті людей від 12 років і старше — віку, відповідного для вакцинації — отримали першу дозу вакцини.

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