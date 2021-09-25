Кампания бустерной вакцинации против COVID-19 стартовала в США
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. США начали кампанию бустерной вакцинации против COVID-19 миллионам американцев, несмотря на то, что федеральные органы здравоохранения подчеркнули, что реальной проблемой остается получение первых прививок для непривитых. Об этом пишет УНН со ссылкой на АР.
Детали
Директор Центра по контролю и профилактике заболеваний Рошель Валенски заявила, что подавляющее большинство случаев COVID-19 и госпитализаций приходится на непривитых людей. И все три вакцины против COVID-19, разрешенные в США, обеспечивают надежную защиту от тяжелых заболеваний, госпитализации и смерти, несмотря на чрезвычайно заразный “Дельта” вариант, который привел к резкому росту числа случаев заболевания.
Президент Соединенных Штатов Джо Байден ожидал, что еще 20 сентября начнут кампанию по введению 100 млн доз ревакцинаций. Однако, производители вакцин в США, кроме Pfizer, не смогли получить разрешение на ввод дополнительной дозы.
Решение о том, кто именно должен получить бустер, было спорным: людям 65 лет и старше, жителям домов престарелых и людям в возрасте от 50 до 64 лет, у которых есть хронические проблемы со здоровьем, такие как диабет, следует предлагать дополнительную дозу прививки через шесть месяцев после приема последней дозы. Люди от 18 лет и старше, которые имеют проблемы со здоровьем, могут решить для себя, хотят ли они ревакцинации.
В США уже разрешены третьи дозы вакцин Pfizer и Moderna для определенных людей с ослабленной иммунной системой, таких как больные раком и реципиенты трансплантатов.
Доктор Энтони Фаучи, ведущий специалист правительства США по инфекционным заболеваниям, предостерег от применения бустеров Pfizer ранее рекомендованного шестимесячного срока.
Добавим
Полностью вакцинированы около 182 миллионов американцев, или всего 55% от общей численности населения. Три четверти людей от 12 лет и старше — возраста, подходящего для вакцинации — получили первую дозу вакцины.