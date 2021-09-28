Pfizer почала масштабні випробування профілактичного препарату від коронавірусу

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"Pfizer оголосив про старт фази 2/3 випробувань EPIC-PEP, щоб вивчити ефект від нового антивірусного кандидата PF-07321332 разом з малими дозами ритонавіру для запобігання COVID-19", - йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що попередня фаза досліджень показала добру переносність і безпеку препарату.

За заявами компанії, препарат потенційно можна буде приймати при прояві перших симптомів коронавірусу або після контакту з інфікованим без необхідності госпіталізації. Для участі в дослідженні планується задіяти 2 660 осіб, які будуть приймати препарат двічі на добу протягом 5-10 днів. Інформація про зразкові терміни завершення випробувань не наводиться.

Нагадаємо

Раніше глава Pfizer назвав умову для повернення до нормального життя після COVID.