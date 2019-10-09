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Петиция о переезде Офиса Президента в Золотое набрала уже почти половину голосов

Киев • УНН

 • 16227 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Петиция с предложением Президенту Украины Владимиру Зеленскому перенести Офис Президента в поселок городского типа Золотое в Луганской области набрала более 10 000 голосов из 25 000 необходимых. Соответствующая петиция №22/075702-эп размещена на сайте Главы государства, передает УНН.

Петиция о переезде Офиса Президента в Золотое набрала уже почти половину голосов

Так, соответствующая петиция состоянию на 17:32 набрала 10 380 голосов с 25 000 нужных.

"Требуем срочно перенести Офис Президента из города в село Золотое Луганской области. Важно! Перенос Офиса должен быть проведен до отвода Вооруженных сил Украины по так называемой формуле Штайнмайера", - говорится в тексте петиции.

Сбор подписей продлится еще в течение 91 дня.

Напомним, что петиция с предложением Зеленскому перенести Офис Президента в Золотое была обнародована 7 октября.

Как сообщал УНН, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Минске договорились о разведении войск в Петровском и Золотом.

Впоследствии спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик сообщил, что восстановление разведения сил и средств в Золотом и Петровском начнется 7 октября.

Впрочем, 7 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что в Петровском и Золотом не началось разведение войск из-за обстрелов боевиков.

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