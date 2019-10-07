Зеленському запропонували перенести Офіс Президента у селище на Луганщині
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Президенту України Володимиру Зеленському запропонували перенести Офіс президента з Києва в селище міського типу Золоте в Луганській області. Відповідна петиція №22/075702-еп розміщена на сайті Голови держави, передає УНН.
“Вимагаємо терміново перенести Офіс Президента з міста Київ в селище міського типу Золоте Луганської області. Важливо! Перенесення Офісу повинно бути проведене до відведення Збройних сил України, по так званій формулі Штайнмайєра”, — йдеться в тексті петиції.
Відповідна петиція набрала 17 голосів з 25 000 необхідних. До кінця збору підписів залишилося 92 дні.
Нагадаємо, незважаючи на анонсоване розведення військових сил на ділянці поблизу м. Золоте, поліцейські продовжать нести службу у м. Золоте-4 та с. Катеринівка.
Раніше спецпредставник ОБСЄ в тристоронньої контактній групі Мартін Сайдік повідомив, що розведення сил у Золотому і Петровському розпочнеться 7 жовтня.