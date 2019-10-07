Зеленскому предложили перенести Офис Президента в поселок в Луганской области
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили перенести Офис Президента из Киева в поселок Золотое в Луганской области. Соответствующая петиция №22 / 075702-эп размещена на сайте Главы государства, передает УНН.
"Требуем срочно перенести Офис Президента с города в село Золотое Луганской области. Важно! Перенос Офиса должно быть проведено до отвода Вооруженных сил Украины, по так называемой формуле Штайнмайера", - говорится в тексте петиции.
Соответствующая петиция набрала 17 голосов из 25 000 необходимых. К концу сбора подписей осталось 92 дня.
Напомним, несмотря на анонсированное разведения военных сил на участке вблизи г. Золотое, полицейские продолжат нести службу в г. Золотое-4 и с. Екатериновка.
Ранее спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик сообщил, что разведение сил в Золотом и Петровском начнется 7 октября.