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В Петровському і Золотому не почалось розведення військ: Пристайко назвав терміни

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Через обстріли бойовиків минулого тижня розведення військ в Петровському і Золотому сьогодні так і не почалось. Про це заявив Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко під час спільної прес-конференції з міністром закордонних справ Латвійської Республіки Едгарсом Рінкевічсем, передає кореспондент УНН.

В Петровському і Золотому не почалось розведення військ: Пристайко назвав терміни

“Сьогодні мало б початись розведення — дійсно, про це домовились в Мінську. На превеликий жаль, ви знаєте, декілька днів назад були обстріляні і Петровське, і Золоте. На скільки ви пам’ятаєте, наше рішення було про те, що розведення починається на 7 день після того, як на конкретній ділянці не відбувається обстрілів. Саме тому нам треба тепер чекати, поки відбудеться наступні 7 днів, які мають довести, що сторони готові до подальших кроків, таких як розведення”, — повідомив Пристайко.

Що стосується забезпечення безпеки, зі слів міністра, передбачається відведення українських збройних сил, але фортифікаційні споруди залишаються.

“Якщо ми побачимо, що та сторона не виконує або не дай бог вчиняє якісь агресивні дії, наші збройні сили займуть бойові позиції”, — додав він.

Раніше Зеленський заявив, що у Мінську домовились про розведення військ у Петрівському і Золотому.

Згодом спецпредставник ОБСЄ в тристоронньої контактній групі Мартін Сайдік повідомив, що відновлення розведення сил і засобів в Золотому і Петровському розпочнеться 7 жовтня.

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