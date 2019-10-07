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В Петровском и Золотом не началось разведение войск: Пристайко назвал сроки

Киев • УНН

 • 13105 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. Из-за обстрелов боевиков на прошлой неделе разведения войск в Петровском и Золотом сегодня так и не началось. Об этом заявил Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Латвийской Республики Эдгарсом Ринкевичсом, передает корреспондент УНН.

В Петровском и Золотом не началось разведение войск: Пристайко назвал сроки

“Сегодня должно начаться разведения — действительно, об этом договорились в Минске. К большому сожалению, вы знаете, несколько дней назад были обстреляны и Петровское, и Золотое. На сколько вы помните, наше решение было о том, что разведение начинается на 7 день после того, как на конкретном участке не происходит обстрелов. Именно поэтому нам надо теперь ждать, пока произойдет следующие 7 дней, которые должны доказать, что стороны готовы к дальнейшим шагам, как разведение”, — сообщил Пристайко.

Что касается обеспечения безопасности, по словам министра, предполагается отвода украинских вооруженных сил, но фортификационные сооружения остаются.

“Если мы увидим, что и сторона не выполняет или не дай бог совершает какие-то агрессивные действия, наши вооруженные силы займут боевые позиции”, — добавил он.

Ранее Зеленский заявил, что в Минске договорились о разведении войск в Петровском и Золотом.

Впоследствии спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик сообщил, что восстановление разведения сил и средств в Золотом и Петровском начнется 7 октября.

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