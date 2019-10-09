Петиція щодо переїзду Офісу Президента у Золоте набрала вже майже половину голосів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Петиція з пропозицією Президенту України Володимиру Зеленському перенести Офіс Президента в селище міського типу Золоте в Луганській області набрала понад 10 000 голосів з 25 000 потрібних. Відповідна петиція №22/075702-еп розміщена на сайті Глави держави, передає УНН.
Так, відповідна петиція станом на 17:32 набрала 10 380 голосів з 25 000 потрібних.
"Вимагаємо терміново перенести Офіс Президента з міста Київ в селище міського типу Золоте Луганської області. Важливо! Перенесення Офісу повинно бути проведене до відведення Збройних сил України по так званій формулі Штайнмайєра", — йдеться у тексті петиції.
Збір підписів триватиме ще протягом 91 дня.
Нагадаємо, що петиція з пропозицією Зеленському перенести Офіс Президента у Золоте була оприлюднена 7 жовтня.
Як повідомляв УНН, раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що у Мінську домовилися про розведення військ у Петрівському і Золотому.
Згодом спецпредставник ОБСЄ в тристоронньої контактній групі Мартін Сайдік повідомив, що відновлення розведення сил і засобів в Золотому і Петровському розпочнеться 7 жовтня.
Втім, 7 жовтня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що в Петровському і Золотому не почалося розведення військ через обстріли бойовиків.