Петер Мадьяр нашел позитив в приезде Вэнса в Венгрию для агитации за Орбана

Трамп объявил о приостановке атак на Иран на две недели
Эксклюзив
7 апреля, 19:27 • 14916 просмотра
Возможен ли ядерный удар США по Ирану и что будет дальше с войной на Ближнем Востоке
7 апреля, 18:30 • 16497 просмотра
Умер легендарный тренер "Шахтера" и "Динамо" Мирча Луческу
Эксклюзив
7 апреля, 14:48 • 19902 просмотра
Выборы в Венгрии под угрозой манипуляций, Орбан может отменить голосование - эксперт
7 апреля, 14:42 • 25721 просмотра
Закат Земли и солнечное затмение - NASA опубликовало первые снимки с пролета мимо ЛуныPhotoVideo
7 апреля, 14:33 • 19098 просмотра
Разоблачена схема незаконного выезда за границу под видом музыкантов, у бывшего руководства Минкультуры проведены обыски - Генпрокурор
Эксклюзив
7 апреля, 11:12 • 33970 просмотра
Прецедент для рынка: как новая трактовка налогообложения лизинга разрушает украинскую авиацию
7 апреля, 10:40 • 24382 просмотра
Международные резервы Украины "похудели" на 5% на фоне продажи валюты и выплат долга
Эксклюзив
7 апреля, 09:36 • 18053 просмотра
Александр Кацуба о газодобыче во время войны: продолжаем бурить, инвестировать и держим запасное "железо" под рукой
Эксклюзив
7 апреля, 07:40 • 34420 просмотра
Пост без вреда - как составить сбалансированный рацион и избежать дефицитов
Популярные новости
Канье Уэсту запретили въезд в Британию и отменили фестиваль Wireless7 апреля, 17:09 • 11531 просмотра
Орбан сделал для урегулирования войны между рф и Украиной больше, чем любой другой лидер в Европе - Венс7 апреля, 17:18 • 10092 просмотра
"Браво, федерация", выброшенная шапка, топ-3 по количеству трофеев: чем запомнился Луческу мировому и украинскому футболуPhotoVideo7 апреля, 20:02 • 10009 просмотра
Папа Римский осудил угрозы Трампа уничтожить иранскую цивилизацию7 апреля, 20:18 • 3872 просмотра
Перенос дедлайна для Ирана: Трамп заявил о "напряженных переговорах"20:37 • 4706 просмотра
публикации
"Браво, федерация", выброшенная шапка, топ-3 по количеству трофеев: чем запомнился Луческу мировому и украинскому футболуPhotoVideo7 апреля, 20:02 • 10081 просмотра
Прецедент для рынка: как новая трактовка налогообложения лизинга разрушает украинскую авиацию
Эксклюзив
7 апреля, 11:12 • 33967 просмотра
Почему Этический кодекс врача Украины не распространяется на Odrex и их хирурга, которого судят за медицинскую халатностьPhoto7 апреля, 10:31 • 30348 просмотра
Чистый четверг 2026 года - значение, традиции и духовный смысл для верующих7 апреля, 10:04 • 30122 просмотра
В каких продуктах много железа – список продуктов для повышения уровня железа в организме7 апреля, 07:55 • 35281 просмотра
УНН Lite
Канье Уэсту запретили въезд в Британию и отменили фестиваль Wireless7 апреля, 17:09 • 11578 просмотра
Netflix выпустил игровое приложение Playground для детей до восьми лет7 апреля, 00:55 • 20911 просмотра
Меня совесть не мучает - Тополя о разводе с женой6 апреля, 17:48 • 23910 просмотра
Лиза Кудроу заявила, что чувствовала себя второстепенной среди актеров "Друзей"PhotoVideo6 апреля, 10:58 • 34190 просмотра
Pepsi прекращает спонсорство британского фестиваля, где Канье Уэст должен был выступать хедлайнером5 апреля, 15:58 • 47399 просмотра
Петер Мадьяр нашел позитив в приезде Вэнса в Венгрию для агитации за Орбана

Киев • УНН

 • 802 просмотра

Лидер оппозиции Петер Мадьяр приветствовал визит Джея Ди Вэнса и назвал Вашингтон приоритетным партнером. По словам вице-президента США, кто бы ни стал новым премьером Венгрии, Белый дом будет сотрудничать с ним.

Петер Мадьяр нашел позитив в приезде Вэнса в Венгрию для агитации за Орбана

Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр приветствовал приезд в страну вице-президента США Джей Ди Вэнса - несмотря на то, что тот агитировал за его конкурента на выборах, действующего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом сообщает УНН.

Подробности

Мадьяр, в частности, процитировал Вэнса, который во время своего выступления отметил, что кто бы ни стал новым премьер-министром Венгрии, США будут сотрудничать с ним.

Другими словами, США также "отпустили руку" Виктора Орбана. Правительство "Тисы" будет рассматривать Соединенные Штаты Америки как привилегированного партнера, и как союзника НАТО, и как экономического партнера

- отметил Мадьяр.

Он добавил, что с нетерпением будет ждать встречи как президента, так и вице-президента США в Будапеште по случаю 70-й годовщины Революции 1956 года.

Напомним

Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал для урегулирования войны между Россией и Украиной больше, чем любой другой лидер в Европе. Об этом Вэнс сказал во время совместной пресс-конференции с Орбаном в Будапеште.

Выборы в Венгрии под угрозой манипуляций, Орбан может отменить голосование - эксперт07.04.26, 17:48 • 19903 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Джей Ди Вэнс
НАТО
Соединённые Штаты
Венгрия
Будапешт
Виктор Орбан