Петер Мадьяр нашел позитив в приезде Вэнса в Венгрию для агитации за Орбана
Киев • УНН
Лидер оппозиции Петер Мадьяр приветствовал визит Джея Ди Вэнса и назвал Вашингтон приоритетным партнером. По словам вице-президента США, кто бы ни стал новым премьером Венгрии, Белый дом будет сотрудничать с ним.
Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр приветствовал приезд в страну вице-президента США Джей Ди Вэнса - несмотря на то, что тот агитировал за его конкурента на выборах, действующего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом сообщает УНН.
Мадьяр, в частности, процитировал Вэнса, который во время своего выступления отметил, что кто бы ни стал новым премьер-министром Венгрии, США будут сотрудничать с ним.
Другими словами, США также "отпустили руку" Виктора Орбана. Правительство "Тисы" будет рассматривать Соединенные Штаты Америки как привилегированного партнера, и как союзника НАТО, и как экономического партнера
Он добавил, что с нетерпением будет ждать встречи как президента, так и вице-президента США в Будапеште по случаю 70-й годовщины Революции 1956 года.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал для урегулирования войны между Россией и Украиной больше, чем любой другой лидер в Европе. Об этом Вэнс сказал во время совместной пресс-конференции с Орбаном в Будапеште.
Выборы в Венгрии под угрозой манипуляций, Орбан может отменить голосование - эксперт07.04.26, 17:48 • 19903 просмотра