Пес Патрон съездил в Хмельницкую область: что там делал

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«Пес Патрон прошел обследование в нашем Первом ветеринарном госпитале. Патрон – живая легенда ГСЧС, которую нужно беречь. Он приехал к нам, чтобы немного обследоваться и снова вернуться на службу веселым и с виляющим хвостиком. С Патроном все хорошо и он уже скоро отправится на службу», – написал Гамалий в Telegram.

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В Украине презентовали песню, посвященную самому известному четырехлапому спасательному - псу Патрону.

За свою работу пес-сапер Патрон получает награды.