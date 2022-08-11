Пес Патрон съездил в Хмельницкую область: что там делал
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Украинский пес-сапер Патрон прошел обследование в первом ветеринарном госпитале в Хмельницкой области. Об этом сообщил глава Хмельницкого ОВА Сергей Гамалий, передает УНН.
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«Пес Патрон прошел обследование в нашем Первом ветеринарном госпитале. Патрон – живая легенда ГСЧС, которую нужно беречь. Он приехал к нам, чтобы немного обследоваться и снова вернуться на службу веселым и с виляющим хвостиком. С Патроном все хорошо и он уже скоро отправится на службу», – написал Гамалий в Telegram.
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В Украине презентовали песню, посвященную самому известному четырехлапому спасательному - псу Патрону.
За свою работу пес-сапер Патрон получает награды.