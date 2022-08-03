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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Хто крутіший за айфон? Pes Patron: вийшла пісня про найвідомішого чотирилапого рятувальника

Хто крутіший за айфон? Pes Patron: вийшла пісня про найвідомішого чотирилапого рятувальника

Київ • УНН

 • 2435195 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. В Україні презентували пісню, присвячену найвідомішому чотирилапому рятувальну - псу Патрону, передає УНН.

Деталі

Пісня Pes Patron була опулікована на Youtube Karta Svitu і вже набрала понад тисячу переглядів.

"Пес Патрон став не просто одним з символів боротьби українців і запорукою щоденного підняття бойового духу. А й законодавцем моди: "патронами" стали називати ледь не всіх собак породи Джек-рассел. Тож, цією піснею ми віддаємо шану не тільки головному чотирилапому герою ДСНС, а й всім цивільним собакам, які приречені найближчим часом усюди чути в свій бік "О, Патрон!" - йдеться в описі на Youtube-каналі.

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Крім того, у кліпі гурту Karta Svitu, "окрім десятка песиків, Анджеліни Джолі і Дмитра Гордона, знявся також відомий бізнес-коуч Айван Мароун, який пообіцяв помножити кількість переглядів відео в 0,5 разів".

Цитата

«У нас з Патроном дні народження у липні. У нього 20 числа, у мене 28-го. Тож він старший за мене на 8 днів. У день народження я привітав його шматочком цієї пісні (хоча він би, мабуть, обрав краще шматочок ковбаси), і люди у соцмережах одразу почали вимагати повну версію треку. Тож, ми з командою вирішили не тягнути кота за хвоста і записали в студії пісню про собаку. До речі, Патрончик привітав мене в інстаграмі з Днем народження також. Ніколи ще собака не робив мене таким щасливим з часів виходу "101 далматинець" на VHS-касеті", - зазначив фронтмен Karta Svitu Іван Марунич.

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