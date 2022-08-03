Кто круче чем айфон? Pes Patron: вышла песня о самом известном четырехлапом спасателе

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Песня Pes Patron сегодня была опубликована на Youtube-канале Karta Svitu и уже набрала более тысячи просмотров.

"Пес Патрон стал не просто одним из символов борьбы украинцев и залогом ежедневного поднятия боевого духа. Но и законодателем моды: "патронами" стали называть чуть ли не всех собак породы Джек-рассел. Итак, этой песней мы чтим не только главного четырехлапого героя ГСЧС, но и всех гражданских собак, обреченных в ближайшее время всюду слышать в свою сторону «О, Патрон!» - говорится в описании на Youtube-канале.

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Кроме того, в клипе группы Karta Svitu, "кроме десятка собачек, Анджелины Джоли и Дмитрия Гордона, снялся также известный бизнес-коуч Айван Мароун, который пообещал умножить количество просмотров видео в 0,5 раза".

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«У нас с Патроном дни рождения в июле. У него 20 числа, у меня 28-го. Так что он старше меня на 8 дней. В день рождения я поздравил его кусочком этой песни (хотя он бы, пожалуй, выбрал лучше кусочек колбасы), и люди в соцсетях сразу потребовали полную версию трека. Мы с командой решили не тянуть кота за хвоста и записали в студии песню о собаке. Кстати, Патрончик поздравил меня в инстаграмме с Днем рождения тоже. Никогда еще собака не делала меня таким счастливым со времен выхода "101 далматинец" на VHS-кассете", - отметил фронтмен Karta Svitu Иван Марунич.

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