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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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Пес Патрон з'їздив на Хмельниччину: що там робив

Пес Патрон з'їздив на Хмельниччину: що там робив

Київ • УНН

 • 853722 перегляди

КИЇВ. 11 серпня. УНН. Український пес-сапер Патрон пройшов обстеження у першому ветеринарному шпиталі у Хмельницькій області. Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій, передає УНН.

Цитата

«Пес Патрон пройшов обстеження у нашому Першому ветеринарному шпиталі. Патрон – жива легенда ДСНС, яку треба берегти. Він приїхав до нас, аби трохи обстежитися та знову повернутися на службу веселим та з вихляючим хвостиком. З Патроном все добре і він вже скоро відправиться на службу», - написав Гамалій у Telegram.

Доповнення

В Україні презентували пісню, присвячену найвідомішому чотирилапому рятувальну - псу Патрону.

За свою роботу пес-сапер Патрон отримує нагороди.

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