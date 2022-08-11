Пес Патрон з'їздив на Хмельниччину: що там робив
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Український пес-сапер Патрон пройшов обстеження у першому ветеринарному шпиталі у Хмельницькій області. Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій, передає УНН.
Цитата
«Пес Патрон пройшов обстеження у нашому Першому ветеринарному шпиталі. Патрон – жива легенда ДСНС, яку треба берегти. Він приїхав до нас, аби трохи обстежитися та знову повернутися на службу веселим та з вихляючим хвостиком. З Патроном все добре і він вже скоро відправиться на службу», - написав Гамалій у Telegram.
Доповнення
В Україні презентували пісню, присвячену найвідомішому чотирилапому рятувальну - псу Патрону.
За свою роботу пес-сапер Патрон отримує нагороди.