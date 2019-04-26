Первичная недвижимость стала единственной возможностью для инвестирования - эксперт

"Первичный рынок недвижимости - это единственное, что осталось у украинцев с точки зрения куда-то инвестировать. Опять начала банковская система отходить - и тут очередной казус с ПриватБанком, и понятно, что люди еще меньше будут доверять системе. Деньги то конечно у людей есть, инвестировать их куда-то нужно, под подушкой не будешь же их держать", - отметил эксперт.

Костецкий считает, что и застройщики сейчас стали подстраиваться под потребности инвесторов и предлагать квартиры небольших площадей.



Напомним, УНН писал о возможностях инвестирования в жилую недвижимость. Наиболее выгодным в данном аспекте называют жилье в новостройках, приобретенное непосредственно у строительной компании. Как рассказала директор Департамента продаж и маркетинга ХК "Киевгорстрой" Татьяна Маркова, инвестировать в жилую недвижимость можно, имея лишь 30% от общей стоимости квартиры.



По ее словам, выгоднее всего инвестировать на начальном этапе строительства – тогда и выбор планировок больше, и цена ниже.



"На выходе квартира в среднем дорожает на 25%, а попав в категорию уже "вторички" – до 40%. Если говорить прямо, то, купив квартиру на этапе "котлована" и продав ее через год после сдачи, инвестор может получить солидную прибыль. Мы как застройщик все расчеты ведем в гривне, а покупки на "вторичке", как правило, совершаются в валюте, стоимость которой неизменно растет", - пояснила Маркова.