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Первичная недвижимость стала единственной возможностью для инвестирования - эксперт

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 апреля. УНН. В условиях нестабильности банковской системы инвестирование в первичную недвижимость стало единственным вариантом сохранения накоплений. Такое мнение в комментарии УНН высказал эксперт по недвижимости Сергей Костецкий.

"Первичный рынок недвижимости - это единственное, что осталось у украинцев с точки зрения куда-то инвестировать. Опять начала банковская система отходить - и тут очередной казус с ПриватБанком, и понятно, что люди еще меньше будут доверять системе. Деньги то конечно у людей есть, инвестировать их куда-то нужно, под подушкой не будешь же их держать", - отметил эксперт.

Костецкий считает, что и застройщики сейчас стали подстраиваться под потребности инвесторов и предлагать квартиры небольших площадей.

Напомним, УНН писал о возможностях инвестирования в жилую недвижимость. Наиболее выгодным в данном аспекте называют жилье в новостройках, приобретенное непосредственно у строительной компании. Как рассказала директор Департамента продаж и маркетинга ХК "Киевгорстрой" Татьяна Маркова, инвестировать в жилую недвижимость можно, имея лишь 30% от общей стоимости квартиры.

По ее словам, выгоднее всего инвестировать на начальном этапе строительства – тогда и выбор планировок больше, и цена ниже.

"На выходе квартира в среднем дорожает на 25%, а попав в категорию уже "вторички" – до 40%. Если говорить прямо, то, купив квартиру на этапе "котлована" и продав ее через год после сдачи, инвестор может получить солидную прибыль. Мы как застройщик все расчеты ведем в гривне, а покупки на "вторичке", как правило, совершаются в валюте, стоимость которой неизменно растет", - пояснила Маркова.

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