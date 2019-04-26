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Первинна нерухомість стала єдиною можливістю для інвестування - експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. В умовах нестабільності банківської системи інвестування в первинну нерухомість стало єдиним варіантом збереження накопичень. Таку думку в коментарі УНН висловив експерт з нерухомості Сергій Костецький.

"Первинний ринок нерухомості - це єдине, що залишилося в українців з точки зору кудись інвестувати. Знову почала банківська система відходити - і тут черговий казус з ПриватБанком, і зрозуміло, що люди ще менше довірятимуть системі. Гроші то звичайно у людей є, інвестувати їх кудись треба, під подушкою не будеш же їх тримати", - зазначив експерт.

Костецький вважає, що і забудовники зараз стали підлаштовуватися під потреби інвесторів і пропонувати квартири невеликих площ.

Нагадаємо, УНН писав про можливості інвестування в житлову нерухомість. Найбільш вигідним в даному аспекті називають житло в новобудовах, придбане безпосередньо у будівельній компанії. Як розповіла директор Департаменту продажів і маркетингу ХК "Київміськбуд" Тетяна Маркова, інвестувати в житлову нерухомість можна, маючи лише 30% від загальної вартості квартири.

За її словами, найвигідніше інвестувати на початковому етапі будівництва - тоді і вибір планувань більше, і ціна нижча.

"На виході квартира в середньому дорожчає на 25%, а потрапивши в категорію вже "вторинки" - до 40%. Якщо говорити прямо, то, купивши квартиру на етапі "котловану" і продавши її через рік після здачі, інвестор може отримати солідний прибуток. Ми як забудовник всі розрахунки ведемо в гривні, а покупки на "вторинці", як правило, відбуваються у валюті, вартість якої незмінно зростає", - пояснила Маркова.

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