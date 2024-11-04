Первый случай гриппа H1N1 обнаружили на Львовщине: что известно об эпидситуации
Киев • УНН
Во Львовской области зафиксирован первый случай гриппа А H1N1 в этом эпидсезоне. По данным ЦОЗ, с сентября по октябрь ОРВИ заболело 476 738 человек, что на 13,8% меньше чем в прошлом году.
Во Львовской области зафиксирован первый случай гриппа А H1N1 в этом эпидемическом сезоне, сообщила генеральный директор Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Наталья Тимко-Иванченко в понедельник, пишет УНН.
Детали
«Во Львовской области впервые в этом эпидсезоне зарегистрирован случай гриппа А H1N1. Пациент проходил лечение во Львовской областной инфекционной клинической больнице. Эпидпорог не превышен. Вакцинация продолжается!» - сообщила Тимко-Иванченко в Facebook.
Дополнение
По данным ЦОЗ Минздрава, ранее в течение недели с 7 по 13 октября в Черкасской области при исследовании образцов материалов от пациентов с подозрением на грипп в одном случае определены фрагменты РНК вирусов гриппа типа В.
Как указали в ЦОЗ, в течение эпидемического сезона, с 30 сентября по 27 октября 2024 года, ОРВИ переболело 476 738 человек (1,3% от населения страны), что на 13,8% меньше аналогичного периода сезона 2023-2024 годов. С начала текущего эпидемического сезона среди общего количества пациентов с ОРВИ по результатам тестирования установлено 9 264 случая заболевания COVID-19 - 1,9% от общего количества зарегистрированных случаев ОРВИ.
С начала текущего эпидемического сезона количество умерших лиц от гриппа и ОРВИ составляет 35 случаев; все случаи произошли среди лиц, которые имели положительный результат теста на COVID-19.
На 27 октября по данным рутинного эпидемиологического надзора среди положительных результатов лабораторных исследований доминируют вирусы SARS-CoV-2 в 82% случаях, в остальных случаях определены вирусы гриппа и респираторной группы (парагрипп, аденовирусы, аденовирусы, RS-вирусы, риновирусы, бокавирусы, коронавирусы OC43, 229E, NL63, HKU1).