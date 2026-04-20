Первые большие деньги Шабунин получил за обещание вернуть украинцам украденные Лазаренко деньги, но купил на них землю. ДОКУМЕНТ

Центр противодействия коррупции Шабунина был пойман на масштабных махинациях с грантовыми средствами. Об этом заявила организация Общественная инициатива Grant Watch Ukraine "Стоп-паразит", опубликовав соответствующие документы, – написал ветеран российско-украинской войны, журналист Владимир Бойко, передает УНН.

Он перечислил ряд сомнительных грантовых проектов, полученных в первые годы существования Центра противодействия коррупции, среди которых отдельно отметил дело Лазаренко.

Настоящим шедевром хищения международной помощи является получение Шабуниным $22.929 от отдела по связям с общественностью посольства США в Украине за "возвращение народу Украины средств, украденных П. Лазаренко". Срок, за который Шабунин, якобы, вернул в Украину деньги, выведенные за границу бывшим премьер-министром Украины – с 15 июля 2013 по 30 апреля 2014 года. То есть, если верить отчетности "Центра противодействия коррупции", в то время, когда в Киеве бушевал Майдан, Шабунин обеспечил поступление в Государственное казначейство Украины как минимум $22.850.000 – сообщил ветеран.

Правда, подчеркнул он, о возвращении этих средств никто не слышал, кроме самого Шабунина и сотрудников отдела по связям с общественностью Посольства США. Вскоре после получения средств на проект Шабунин приобрел земельный участок под Борисполем, который оформил на жену и забыл задекларировать, отметил Бойко.

Кроме этого, написал он, в 2014 году Шабунин и Ко получили:

– $19.934 от Международного фонда "Відродження" на "прозрачные и эффективные закупки лекарств для онкобольных детей";

– $127.419 от Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией для "спасения жизни тяжелобольных украинцев";

– $35.443 от Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией для "Создания национальной платформы по мониторингу цен на лекарства и медпрепараты";

– $88.113 от посольства Нидерландов в Украине для "формирования сильной повестки дня по борьбе с коррупцией для украинского отделения GOPAC (Всемирной организации Парламентаров против коррупции)".

Еще в 2012 году у Шабунина не было денег даже на приобретение лекарств для внезапно заболевшей жены и он был вынужден размещать объявления с просьбой помочь ему материально. Под руководством опытного Шерембея он, а также его знакомая Дарья Каленюк вместе с мужем Орестом Рудым, втроем зарегистрировали псевдо-общественную организацию под названием "Центр противодействия коррупции" и уже в начале 2013 года у Шабунина не было никаких финансовых проблем – отметил он.

Ветеран подчеркнул, что живущие с иностранных грантов профессиональные "общественные активисты" настаивают, что источники их доходов и обстоятельства хищения ими международной помощи не должны интересовать украинское общество. Речь идет, по их утверждению, об использовании средств американских и европейских налогоплательщиков – Украина здесь ни при чем.

На самом деле, "грантоеды" разворовывают деньги, которые правительства западных государств выделили не шабуниным, меселкам или жернаковым, а для финансовой помощи народу Украины – резюмировал Бойко.

Как сообщалось ранее, в Украине стартовала общественная инициатива Grant Watch Ukraine "Стоп-паразит". Ее целью является борьба с разворовыванием псевдоактивистами финансовой помощи партнеров.