Первая леди Украины в Сербии приняла участие в Конференции по ментальному здоровью

Первая леди Украины Елена Зеленская в рамках визита в столицу Сербии Белград открыла Конференцию по ментальному здоровью. Об этом сообщили на сайте Офиса президента, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Елена Зеленская приняла участие в панельных дискуссиях "Психическое здоровье детей и подростков - инвестиции в наше будущее" и "Психическое здоровье в постконфликтной среде".

Она рассказала о Всеукраинской программе ментального здоровья "Ты как?", призванной преодолеть стресс, который вызывает война. По данным Минздрава, его испытывают 77% украинцев.

Агрессия России целится в украинцев не только оружием, но и болезнями. И замечу: если кажется, что эта проблема касается только Украины, то это кажется. Мы выяснили это в прошлом году, во время исследования к Саммиту первых леди и джентльменов. Жители 11 стран называют тревогу из-за войны одной из самых больших отметила Елена Зеленская

Зеленская напомнила слова организатора Конференции, первой леди Сербии Тамары Вучич: "Ничто не может преодолеть объединенных людей".

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