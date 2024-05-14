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Перша леді України в Сербії взяла участь у Конференції з ментального здоров’я

Перша леді України в Сербії взяла участь у Конференції з ментального здоров’я

Київ • УНН

 • 28522 перегляди

Перша леді України Олена Зеленська відкрила конференцію з питань психічного здоров'я в Белграді, Сербія, де розповіла про українську програму психічного здоров'я та вплив російської агресії на психічне здоров'я українців.

Перша леді України Олена Зеленська у межах візиту до столиці Сербії Белграда відкрила Конференцію з ментального здоров’я. Про це повідомили на сайті Офісу президента, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що Олена Зеленська взяла участь у панельних дискусіях "Психічне здоров’я дітей та підлітків – інвестиції в наше майбутнє" та "Психічне здоров’я в постконфліктному середовищі".

Вона розповіла про Всеукраїнську програму ментального здоров’я "Ти як?", покликану подолати стрес, який спричиняє війна. За даними МОЗ, його відчувають 77% українців.

Агресія Росії цілить в українців не тільки зброєю, а й хворобами. І зауважу: якщо здається, що ця проблема стосується лише України, то це здається. Ми з’ясували це торік, під час дослідження до Саміту перших леді та джентльменів. Жителі 11 країн називають тривогу через війну однією з найбільших

зазначила Олена Зеленська

Зеленська нагадала слова організаторки Конференції, першої леді Сербії Тамари Вучич: "Ніщо не може подолати об'єднаних людей".

WP: Зеленська відмовилася летіти у США на виступ Байдена через присутність там вдови Навального. У команді Першої леді відреагували06.03.24, 10:22 • 34432 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ВійнаЗдоров'я
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