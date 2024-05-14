Перша леді України в Сербії взяла участь у Конференції з ментального здоров’я

Перша леді України Олена Зеленська у межах візиту до столиці Сербії Белграда відкрила Конференцію з ментального здоров’я. Про це повідомили на сайті Офісу президента, передає УНН.

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Зазначається, що Олена Зеленська взяла участь у панельних дискусіях "Психічне здоров’я дітей та підлітків – інвестиції в наше майбутнє" та "Психічне здоров’я в постконфліктному середовищі".

Вона розповіла про Всеукраїнську програму ментального здоров’я "Ти як?", покликану подолати стрес, який спричиняє війна. За даними МОЗ, його відчувають 77% українців.

Агресія Росії цілить в українців не тільки зброєю, а й хворобами. І зауважу: якщо здається, що ця проблема стосується лише України, то це здається. Ми з’ясували це торік, під час дослідження до Саміту перших леді та джентльменів. Жителі 11 країн називають тривогу через війну однією з найбільших