Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 5 апреля. УНН. Первая смерть от коронавирусной болезни, сегодня, 5 апреля, зафиксировали в Кировоградской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Кировоградской ОГА Андрей Балонь, передает УНН.
Всего в области лабораторным методом подтвердили 41 случай заболевания коронавирусом, из них 1 летальный.
“Лабораторный центр продолжает проводить ПЦР-тестирование лиц с контактной круги по-прежнему выявленным случаям”, — говорится в сообщении.
Напомним, по состоянию на вечер 5 апреля в Украине подтверждены 1308 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 170 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.