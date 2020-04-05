Першу смерть від коронавірусу зафіксували на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 5 квітня. УНН. Першу смерть від коронавірусної хвороби, сьогодні, 5 квітня, зафіксували на Кіровоградщині. Про це в своєму Telegram-каналі повідомив голова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь, передає УНН.
Загалом в області лабораторним методом підтвердили 41 випадок захворювання на коронавірус, із них 1 летальний.
"Лабораторний центр продовжує проводити ПЛР-тестування осіб із контактного кола по раніше виявленим випадкам", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, станом на вечір 5 квітня в Україні підтверджено 1308 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 170 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.