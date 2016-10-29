Первый заместитель генпрокурора задекларировал 47 тыс. долл. наличных

Согласно декларации, Д.Сторожук, будучи еще народным депутатом, в прошлом году получил 78,9 тыс. Грн заработной платы. Жена, Алина Сторожук, заработала всего 46,9 тыс. грн, также получила 1152 грн помощи по достижению ребенком трехлетнего возраста.

Первый заместитель генпрокурора задекларировал также наличные средства - 47 тыс. долл. и 75 тыс. грн. Он является владельцем легкового автомобиля Opel Astra H 0AHL08 2008 года и в пользовании имеет Hyndai Grand Santa Fe 2015 выпуска.

Д.Сторожук владеет правами на 50% квартиры в Виннице - 77,9 кв. м, а в Киеве проживает в арендованной квартире площадью 105,1 кв. м. Он является собственником земельного участка в Луке-Мелешковской в ​​Винницкой области.