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Перший заступник Генпрокурора задекларував 47 тис. дол. готівки

Перший заступник Генпрокурора задекларував 47 тис. дол. готівки

Київ • УНН

 • 9529 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Перший заступник Генерального прокурора України Дмитро Сторожук подав електронну декларацію за 2015 рік, яка опублікована в Єдиному державному реєстрі декларацій, передає УНН.

Згідно з декларацією, Д.Сторожук, будучи ще народним депутатом, торік отримав 78,9 тис. грн заробітної плати. Дружина, Аліна Сторожук, заробила загалом 46,9 тис. грн, також отримала 1152 грн допомоги з досягнення дитиною трирічного віку.

Перший заступник Генпрокурора задекларував також готівкові кошти – 47 тис. дол. та 75 тис. грн. Він є власником легкового автомобіля Opel Astra H 0AHL08 2008 року і в користуванні має Hyndai Grand Santa Fe 2015 року випуску.

Д.Сторожук володіє правами на 50% квартири у Вінниці – 77,9 кв. м, а в Києві проживає в орендованій квартирі площею 105,1 кв. м. Він є власником земельної ділянки у Луці-Мелешківській на Вінничині.

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