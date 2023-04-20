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Первый визит с начала полномасштабной войны: Зеленский встретился с Генсеком НАТО в Киеве

Первый визит с начала полномасштабной войны: Зеленский встретился с Генсеком НАТО в Киеве

Киев • УНН

 • 490305 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил визит Генсека НАТО Йенса Столтенберга в Киев. Глава государства уже провел встречу с главой Альянса, пишет УНН.

Цитата

"Приветствую Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киеве. Этот визит Йенса Столтенберга – первый за время полномасштабной войны – мы трактуем как знак, что Альянс готов начинать новую главу в отношениях с Украиной – главу амбициозных решений", - написал Зеленский в соцсетях.

Дополнение

Киев ожидает, что НАТО во время саммита в Вильнюсе летом должно сделать шаг для членства Украины в Альянсе. Глава МИД Дмитрий Кулеба называл Вильнюс 2023 "поводом исправить ошибки Бухареста в 2008 году".

Зеленский также отмечал, что Украина ожидает саммит НАТО, который может стать судьбоносным.

Принимающая саммит Литва уже обязалась добиваться приглашения Украины в НАТО во время саммита Альянса в Вильнюсе в июле.

Визит Генсека НАТО в Киев проходит накануне встречи на авиабазе Рамштайн в Германии Контактной группы по обороне Украины, где партнеры принимают решение о поддержке Украины вооружением.

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